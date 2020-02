रितेश देशमुख ने दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर किया ट्वीट, बोले- ऐसा उम्मीदवार चुनना जो...

Delhi Election 2020: दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आज कुल 70 सीटों पर मतदान किये जाएंगे. इस चुनाव में करीब 672 उम्मीदवार हैं. इस चुनाव के जरिए जहां आम आदमी पार्टी (AAP) को दोबारा सत्ता में आने की उम्मीद है तो वहीं बीजेपी (BJP) भी सिंहासन पर काबिज होने की पूरी कोशिश कर रही है. मध्यप्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और झारखंड जैसे राज्यों में चुनाव हारने के बाद बीजेपी दिल्ली में सत्ता हासिल करने के लिए पूरा जोर लगा रही है. हाल ही में दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बॉलीवुड एक्टर रितेश देशमुख (Riteish Deshmukh) ने ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा कि यह लगभग वोट देने का समय है, सही उम्मीदवार चुनने का, जो शहर के लिए राज्य के लिए अच्छा हो.

Delhi, it's almost time to vote, to choose the right candidate who is good for you, your city, your state....based on the track record of work alone....Make sure you cast your vote and lead India, like the Capital should. #JaiHind