JNU Attack पर रितेश देशमुख ने ट्वीट कर साधा निशाना, बोले- चेहरा ढकने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि...

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (Jawahar Lal Nehru University) में नकाबपोशों द्वारा किए गए हमले को लेकर हर कोई सकते में है. इस मुद्दे पर लोगों में आक्रोश भी देखने को मिला. जेएनयू अटैक (JNU Attack) पर न सिर्फ आम आदमी बल्कि बॉलीवुड और राजनीतिक दलों के लोग भी लगातार अपने रिएक्शन दे रहे हैं. इस मुद्दे पर हाल ही में बॉलीवुड एक्टर रितेश देशमुख (Riteish Deshmukh) ने ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. अपने ट्वीट में रितेश देशमुख ने कहा कि आपको अपना चेहरा ढकने की जरूरत क्यों पड़ गई? अपने ट्वीट के जरिए रितेश देशमुख ने जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में घुसे नकाबपोशों पर निशाना साधा है.

Why do you need to cover your face? Because you know you are doing something wrong, illegal & punishable. There is no honour in this-Its horrific to see the visuals of students & teachers brutally attacked by masked goons inside JNU-Such violence cannot & should not be tolerated