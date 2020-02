रोहित शर्मा का वीडियो हुआ वायरल, बोले- मेरे पापा ने कहा था जितना आगे जाते हो, उतना...

भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी रोहित शर्मा (Rohit Sharma) का बल्ला न्यूजीलैंड के खिलाफ जमकर चला और उन्होंने भारत का शानदार जीत भी दिलाईं. हालांकि रोहित शर्मा चोट की वजह से न्यूजीलैंड के साथ आगे होने वाले मैच में नहीं खेल पाएंगे. लेकिन रोहित शर्मा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब देखा जा रहा है जिसमें वह बॉलीवुड एक्ट्रेस तारा शर्मा सलूजा (Tara Sharma Saluja) के साथ अपनी जिंदगी और खेल को लेकर दिलचस्प बातें शेयर करते नजर आ रहे हैं. रोहित शर्मा ने बताया कि उनके पापा ने उन्हें समझाया था कि हमेशा याद रखना कि तुम कहां से आए हो. यही नहीं रोहित शर्मा ने कई और भी बातें की.

