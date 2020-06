सुशांत सिंह राजपूत के निधन पर रूपा गांगुली ने की सीबीआई जांच की मांग, बोलीं- क्या CCTV की जांच हुई...

Was the investigation done in a hurry and why forensic team reached on 15th June#cbiforsushant#roopaganuly#AmitShah#NarendraModipic.twitter.com/LpjAv45lg8 — Roopa Ganguly (@RoopaSpeaks) June 23, 2020

रूपा गांगुली (Roopa Ganguly) ने सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) को लेकर अपने ट्विटर हैंडल से फोटो शेयर की, जिसमें लिखा था '#cbiforsushant'. उन्होंने अपनी पोस्ट में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को भी टैग किया. एक्ट्रेस ने लिखा, "क्या जांच जल्दी हो रही है और फॉरेंसिक टीम वहां 15 जून को क्यों पहुंची." इसके बाद एक्ट्रेस ने लगातार ट्वीट किये और लिखा, "क्यां शव परीक्षण के दौरान शरीर में किसी जहरीले पदार्थ के होने के प्रमाण मिले. क्या सीसीटीव फूटेज को जांचा गया और देखा गया कि कोई भी घर में नहीं घुसा था. पुलिस इसे सुसाइड कैसे घोषित कर सकती है, जब वहां कोई सुसाइड नोट ही नहीं था."

My disbelief is getting the better of what meets the eye on general media#cbiforshushant#roopagangulypic.twitter.com/jwbm5WDPfM — Roopa Ganguly (@RoopaSpeaks) June 23, 2020

रूपा गांगुली (Roopa Ganguly) के सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) को लेकर किये गए यह ट्वीट खूब वायरल हो रहे हैं. एक्टर ने टीवी सीरियल 'किस देश में है मेरा दिल' से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी. इसके बाद सुशांत सिंह राजपूत ने सीरियल 'पवित्र रिश्ता' में मुख्य भूमिका निभाई थी, जिसके लिए उन्हें खूब पसंद भी किया गया था. इसके बाद एक्टर ने जरा नचके दिखा और झलक दिखला जा जैसे रिएलिटी शो में भी खूब वाह वाही लूटी. एक्टर ने फिल्म 'काय पो चे' से फिल्मी दुनिया में कदम रखा. इसके बाद वह शुद्ध देसी रोमांस, एम.एस धोनी, सोन चिरैया और छिछोरे जैसी कई फिल्म में नजर आ चुके हैं.