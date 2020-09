RR VS KXIP: राहुल तेवतिया की विस्फोटक बल्लेबाजी पर आया प्रीति जिंटा का रिएक्शन, बोलीं- बदकिस्मत किंग्स इलेवन...

RR VS KXIP IPL 2020:आईपीएल के 9वें मैच में राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) और किंग्स इलेवन पंजाब (KXIP) के बीच मुकाबला काफी धमाकेदार रहा. राजस्थान रॉयल्स के राहुल तेवतिया (Rahul Tewatia) ने 19वें ओवर में शेल्डन कॉटरेल के खिलाफ विस्फोटक बल्लेबाजी की और 5 गेंद पर 5 छक्के जमाए, जिसमें 4 गेंद पर 4 लगातार छक्का शामिल रहा, 18वें ओवर में तेवतिया ने कमाल कर दिया और शेल्डन कॉटरेल की ओवर में 5 छक्के जमाकर मैच को पूरी तरह से बदलकर अपने पक्ष में कर लिया. अब राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) की जीत पर किंग्स इलेवन पंजाब की मालकिन और एक्ट्रेस प्रीति जिंटा (Preity Zinta) का रिएक्शन आया है.

What a roller coaster of a game. Congrats @rajasthanroyals for such an incredible chase. U guys were magicians tonight. Hard luck @lionsdenkxip Time to look forward & be positive.Many more games to go. Great lesson on Never writing any one off????#Mayank#Tewatia#Pooran#RRvKXIP