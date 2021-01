Bigg Boss 14: ऐसा क्या हुआ जो स्विमिंग पूल में बार-बार गिरीं रुबिना दिलैक, लेकिन बचाने नहीं आए अभिनव

Har kaam ko jab karna padega baar-baar toh kya hoga gharwalon ka haal?



Watch #BB14 tonight at 10:30 PM.

Catch it before TV on @VootSelect.@BeingSalmanKhan#BiggBoss2020#BiggBoss14#BiggBoss@AmlaDaburIndia@LotusHerbalspic.twitter.com/lXF9M98gJm