Parchayee Review: रस्किन बॉन्ड की रहस्य-रोमांच की दुनिया, 'परछाई' में दिखेंगे पहाड़ी 'भूत'

रस्किन बॉन्ड (Ruskin Bond) अपनी कहानियों में ऐसी जादुई दुनिया गढ़ते हैं, जिसमें बच्चों से लेकर बड़े तक उतरते जाते हैं, और उसके रहस्य-रोमांच में ऐसा फंसते हैं कि अपनी ही एक दुनिया गढ़ लेते हैं. रस्किन बॉन्ड 84 साल के हो चुके हैं लेकिन आज भी बच्चों और बड़ों के पसंदीदा लेखक बने हुए हैं. रस्किन बॉन्ड की कलम आज भी चल रही है और अब वेब सीरीज की इस नई दुनिया में रस्किन बॉन्ड (Ruskin Bond) की भूतों की कहानियों ने भी दस्तक दे दी है. ZEE5 कंपा देने वाली इन सर्दियों में रस्किन बॉन्ड की भूतों कहानियों की सीरीज 'परछाईः घोस्ट स्टोरीज (Parchayee: Ghost Stories by Ruskin Bond)' लेकर आया है. जिसमें रस्किन बॉन्ड की 12 कहानियों को दिखाया जाएगा.

रस्किन बॉन्ड (Ruskin Bond) की भूतों कहानियों की सीरीज 'परछाईः घोस्ट स्टोरीज (Parchayee: Ghost Stories by Ruskin Bond)' की पहली कहानी 'द घोस्ट इन दिन गार्डन' रिलीज हो गई है, रस्किन बॉन्ड ने फिर से दिल जीता है. इस कहानी में स्कूल जाने वाला एक बच्चा है, एक घोस्ट है और बच्चों की किडनैपिंग का मामला है. लेकिन कहानी का अंत बहुत ही रोमांच पैदा करने वाला है. रस्किन बॉन्ड मसूरी में रहते हैं और पहाड़ों की दुनिया और जिंदगी इस कहानी में भी साफ नजर आती है. हॉरर और हिल स्टेशन का कॉम्बिनेशन तो वैसे भी डैडली रहा है.

रस्किन बॉन्ड (Ruskin Bond) की कहानियों का जादू 'परछाई (Parchayee: Ghost Stories by Ruskin Bond)' में दिखने लगा है. 'द घोस्ट इन दिन गार्डन (The Ghost in The Garden)' कहानी को वी.के. प्रकाश ने डायरेक्ट किया है, लेकिन डायरेक्शन के मामले में प्रकाश चूकते नजर आते हैं. हॉरर स्टोरीज के लिए जिस तरह का माहौल बनाना चाहिए, वे उसे बनाने में पूरी तरह चूक गए हैं. डायरेक्शन में बचकानापन दिखता है. जिस तरह का हॉरर डायरेक्टर क्रिएट कर सकते थे, उसमें वे असफल रहे हैं. इसके बाद 28 जनवरी को आने वाली कहानी 'द विंड ऑन हॉन्टेड हिल (The Wind on Haunted Hill)' में भी प्रकाश ने हाथ आजमाए हैं. उम्मीद है, अगली कहानी में वे रस्किन बॉन्ड के साथ इंसाफ कर सकेंगे.

