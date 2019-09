Saaho Box Office Collection Day 10: बाहुबली प्रभास की फिल्म 'साहो' का धांसू कलेक्शन, 10वें दिन कमाए इतने करोड़

Saaho Box Office Collection Day 10: बाहुबली प्रभास (Prabhas) की फिल्म 'साहो' बॉक्स ऑफिस (Saaho Box Office) पर तेजी के साथ दौड़ रही है, और इसके हिंदी वर्जन ने 125 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. यही नहीं, प्रभास (Prabhas) और श्रद्धा कपूर (Shraddha Kapoor) की 'साहो (Saaho)' ने अमेरिका में भी धूम मचा रखी है. प्रभास (Prabhas) की 'साहो' ने अमेरिका में 30 लाख (21.49 करोड़ रुपये) डॉलर की कमाई के आंकड़े को पार कर लिया है.

प्रभास (Prabhas) की फिल्म 'साहो (Saaho)' के हिंदी संस्करण ने बॉक्स ऑफिस पर रविवार को लगभग 6 करोड़ रुपये की कमाई की है. यह आंकड़ा शुरुआती अनुमानों के मुताबिक है. इस तरह 'साहो (Saaho)' ने 10 दिन के अंदर लगभग 129 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. इस तरह भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 'साहो' (Saaho Box Office Collection Day 10) का जादू बरकरार है.

#Saaho hits 3M in North America!! Thanks one and all for making it a massive success! #SaahoUsA@pharsfilm@yrf#Prabhas@ShraddhaKapoorpic.twitter.com/pdCViBKVSx