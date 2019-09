Saaho Box Office Collection Day 11: बाहुबली प्रभास की फिल्म 'साहो' का 11वें दिन भी जादू बरकरार, कमा डाले इतने करोड़

Saaho Box Office Collection Day 11: बाहुबली प्रभास (Prabhas) और एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर की फिल्म 'साहो' बॉक्स ऑफिस (Saaho Box Office) पर तेजी के साथ कमाई कर रही है. फिल्म के हिंदी वर्जन ने 130 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. यही नहीं, प्रभास (Prabhas) और श्रद्धा कपूर (Shraddha Kapoor) की 'साहो (Saaho)' ने अमेरिका में भी धूम मचा रखी है. फिल्म ने अमेरिका में 30 लाख (21.49 करोड़ रुपये) डॉलर की कमाई के आंकड़े को पार कर लिया है. दर्शकों को ये फिल्म काफी पसंद आ रही है.

फिल्म समीक्षक तरण आदर्श के मुताबिक प्रभास की फिल्म 'साहो (Saaho)' के हिंदी वर्जन ने 130.98 करोड़ रुपये कमाए हैं. वहीं शुरुआती आंकड़ों के अनुसार ने इस फिल्म ने सोमवार को 4 करोड़ रुपये की कमाई की. इस हिसाब से फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 134.98 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है.

#Saaho had an excellent Week 1 due to #Prabhas' popularity, but declined 81.10% in Wknd 2 [vis-à-vis Wknd 1]... Mass circuits strong in Wknd 2, biz dropped at multiplexes... [Week 2] Fri 3.75 cr, Sat 4.60 cr, Sun 6.60 cr. Total: ₹ 130.98 cr Nett BOC. #India biz. #Hindi version.