Saaho Box Office Collection Day 6: प्रभास की फिल्म 'साहो' की छठे दिन भी ताबड़तोड़ कमाई, अब तक कमा डाले इतने करोड़

Saaho Box Office Collection Day 6: साउथ के सुपरस्टार प्रभास (Prabhas) की फिल्म 'साहो' (Saaho) ने बॉक्स ऑफिस (Saaho Box Office Collection) पर धमाल मचा दिया है. प्रभास (Prabhas) और श्रद्धा कपूर (Shraddha Kapoor) की फिल्म 'साहो' के हिंदी वर्जन ने 6 दिनों में 110 करोड़ के आस-पास की कमाई कर डाली है. फिल्म ने बुधवार को भी करीब 7 करोड़ रुपये तक की कमाई की. (Prabhas) की फिल्म 'साहो' (Saaho) के हिंदी वर्जन ने शुक्रवार को 24.40, शनिवार को 25.20, रविवार को 29.48, सोमवार को 14.20 और मंगलवार को 9.10 करोड़ रुपये की कमाई की थी. 'साहो' (Saaho) की कमाई को देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि अपने पहले हफ्ते में फिल्म करीब 120 करोड़ के आस-पास की कमाई कर लेगी

#Saaho drops on Day 5... Mass circuits are contributing... Partial holiday on Day 4 helped score in double digits... Eyes ₹ 110 cr+ total in Week 1... Fri 24.40 cr, Sat 25.20 cr, Sun 29.48 cr, Mon 14.20 cr, Tue 9.10 cr. Total: ₹ 102.38 cr Nett BOC. #India biz. #Hindi version.