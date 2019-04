Saand Ki Aankh First Look: तापसी पन्नू और भूमि पेडनेकर बनीं 'शूटर दादी', बोलीं- तन बूढ़ा होता है मन नहीं...

Saand Ki Aankh First Look: बॉलीवुड की अपकमिंग फिल्म 'सांड की आंख' (Saand Ki Aankh) का नया पोस्टर रिलीज कर दिया गया है. इस पोस्टर में एक्ट्रेस तापसी पन्नू (Tapsee Pannu) और भूमि पेडनेकर (Bhumi Pednekar) अलग ही अंदाज में दिखाई दे रही हैं. यह फिल्म दुनिया की सबसे बूढ़ी महिला शॉर्पशूटर्स (World's Oldest Sharpshooters) चंद्रो तोमर (Chandro Tomar) व उनकी भाभी प्रकाशी तोमर (Prakashi Tomar) पर आधारित होगी. 'सांड की आंख' (Saand Ki Aankh) का यह पोस्टर वायरल हो रहा है. इस फिल्म के पोस्टर को भूमि पेडनेकर और तापसी पन्नू दोनों ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है. लोग इस फिल्म के पोस्टर को खूब पसंद कर रहे हैं.

They are brave, they are fun,

They are full of love!

They are the Shooter Dadis of India

Proud to be a part of their journey #S#SaandKiAankhThisDiwali@taapsee@prakashjha27@ItsVineetSingh@tushar1307@anuragkashyap72@RelianceEnt@realshooterdadi@shooterdadi@nidhiparmarpic.twitter.com/DsJ6OEoFpE