शाहरुख खान ने सचिन के लिए कही यह बात, तो मास्टर ब्लास्टर ने यूं दिया जवाब, Tweet हुआ वायरल

मास्टर ब्लास्टर के नाम से मशहूर महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) के 46वें जन्मदिन पर बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) सहित अन्य सितारों ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी. बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) ने सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) को विश करते हुए लिखा: "आपको जन्मदिन की बहुत बधाई मेरे दोस्त. हम सबको प्रेरणा देने के लिए आपको धन्यवाद. आपका दिन शुभ हो." शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) ने इस तरह सचिन तेंदुलकर को जन्मदिन की बधाई दी. उनके ट्वीट पर लोगों के खूब रिएक्शन भी आ रहे हैं. शाहरुख खान के इस ट्वीट पर सचिन तेंदुलकर ने भी रिप्लाई किया है.

A very happy birthday to my friend @sachin_rt and thank u for inspiring us to be the best versions of ourselves. May u have a great day.