टीम इंडिया की लकी चार्म 'जोया' पर आया सचिन तेंदुलकर का रिएक्शन, Tweet हुआ वायरल

मास्टर ब्लास्टर के नाम से मशहूर सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) ने बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर (Sonam Kapoor) की आगामी फिल्म को लेकर एक ट्वीट किया है, जो वायरल हो रहा है. सोनम कपूर (Sonam Kapoor) की आने वाली फिल्म का नाम है 'द जोया फैक्टर' (The Zoya Factor). इस फिल्म में उनके को-एक्टर साउथ के एक्टर दुलकर सलमान (Dulquer Salman) होंगे. कुछ दिन पहले ही इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ था. सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) ने इस फिल्म के ट्रेलर को देख ट्वीट किया है. सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) के इस ट्वीट पर लोगों ने भी प्रतिक्रियाएं भी देनी शुरू कर दी है.

Just watched the trailer of 'The Zoya Factor'.

All the best to my good friend @AnilKapoor's daughter @sonamakapoor & @dulQuer for this movie. ????