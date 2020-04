मलाइका अरोड़ा को अपना योग गुरु मानती हैं 'सेक्रेड गेम्स' की एक्ट्रेस, बोलीं- अच्छा करने पर मिलते हैं लड्डू...

कोरोनावायरस (Coronavirus) भारत में भी तेजी से फैल रहा है. इस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए NDTV ने एक खास कार्यक्रम आयोजित किया, जिसका नाम 'टेलीथॉन' है. इस कार्यक्रम में बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस कुब्रा सैत (Kubbra Sait) भी जुड़ी और उन्होंने इस लॉकडाउन को लेकर अपनी बात रखी. बता दें एक्ट्रेस, कुब्रा सैत (Kubbra Sait Instagram) हाल ही में विदेश से आई थीं, इसलिए इन दिनों वह सेल्फ आइसोलेशन में समय गुजार रही हैं. इंटरव्यू के दौरान सेक्रेड गेम्स (Sacred Games) एक्ट्रेस ने यह राज भी खोला कि मलाइका अरोड़ा (Malaika Arora) उनकी योग टीचर हैं.

#IndiaAgainstCOVID19 | Actor @KubbraSait on how she is spending her time during #CoronavirusLockdown.



Follow live updates here: https://t.co/oTCAObDVnY#ApniSurakshaApneHaath@DettolIndiapic.twitter.com/DJAjKljMP1