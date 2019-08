Sacred Games 2 Review: गणेश गायतोंडे की ढिंचैक वापसी, मस्ट वॉच है नवाजुद्दीन और सैफ की 'सेक्रेड गेम्स 2'

खास बातें 'सेक्रेड गेम्स 2' नेटफ्लिक्स पर रिलीज गणेश गायतोंडे की धमाकेदार वापसी जबरदस्त एडिटिंग और एक्टिंग का कॉकटेल

Sacred Games Season 2 Review: नेटफ्लिक्स (Netflix) की सुपरहिट सीरीज 'सेक्रेड गेम्स (Sacred Games Season 2 )' के दूसरे सीजन का बहुत ही बेसब्री से इंतजार था, और इस सीजन ने भी किसी मायने में निराश नहीं किया है. गणेश गायतोंडे (Ganesh Gaitonde) की धमाकेदार वापसी हुई है, लेकिन ये सीजन गणेश गायतोंडे (नवाजुद्दीन सिद्दीकी) को एहसास करा गया है कि वह 'सर्व शक्तिशाली' नहीं है. वैसे भी हर किसी के पीछे अलग कहानी है और एक अलग ही चेहरा छिपा हुआ है. 'सेक्रेड गेम्स (Sacred Games Season 2)' के सीजन 2 के भी आठ एपिसोड हैं और इन्हें 15 अगस्त को रिलीज किया गया है. 'सेक्रेड गेम्स 2' के डायरेक्शन का जिम्मा इस बार नीरज घेवन के जिम्मे रहा है और उन्होंने इसे बहुत ही खूबसूरती के साथ अंजाम भी दिया है. 'सेक्रेड गेम्स 2 (Sacred Games 2 Now Streaming on Netflix in India)' को नेटफ्लिक्स पर देखा जा सकता है और आधी रात के बाद से इसकी स्ट्रीमिंग शुरू हो चुकी है.

नेटफ्लिक्स (Netflix) सीरीज 'सेक्रेड गेम्स (Sacred Games Season 2)' के दूसरे सीजन की शुरुआत गणेश गायतोंडे के साथ होती है. गणेश गायतोंडे (Nawazuddin Siddiqui) लाचार है और समुद्र के बीचोंबीच फंसा हुआ है. फिर होती है त्रिवेदी की एंट्री और गणेश गायतोंडे को एहसास होता है कि उसके भी आगे कई लोग हैं. लेकिन गणेश को तो ईसा से बदला लेना है. लेकिन गणेश गायतोंडे इस काम को भी अपनी मर्जी से अंजाम नहीं दे सकता है. गणेश गायतोंडे (Ganesh Gaitonde) बंबई से दरबदर हो चुका है और केन्या में संघर्ष कर रहा है. लेकिन वह सरताज सिंह के पिता को लगातार फोन करता है और फिर उसे सलाह मिलती है कि वह अपने लिए गुरु तलाशे. इस तरह गुरुजी की एंट्री होती है और पंकज त्रिपाठी गुरुजी के रोल में नजर आते हैं. यही नहीं, गणेश गायतोंडे पारुलकर से भी बदला लेता है और पारुलकर को उससे भी बदला लेना है. कहानी पहले से भी ज्यादा जबरदस्त है और एडिटिंग बहुत ही कमाल की है. कई नए कैरेक्टर भी आए हैं.

'सेक्रेड गेम्स (Sacred Games Season 2)' का डायरेक्शन इस बार भी कमाल का है, नीरज घेवन ने सधा हुआ डायरेक्शन किया है. नवाजुद्दीन सिद्दीकी, सैफ अली खान, पंकज त्रिपाठी, कल्कि केकला और जितने भी कैरेक्टर सीजन में आते हैं सब ने बहुत ही सधे हुए ढंग से अपने काम को अंजाम दिया है. 'सेक्रेड गेम्स (Sacred Games Season 2)' के कई ऐसे सीन हैं, जो बार-बार देखना चाहेंगे और डायलॉग के तो क्या कहने. पिछली बार की तरह कमाल के वन लाइनर, फिर लोकल लैंग्वेज और ठेठ भाषा का भी अपना ही मजा है, जिसमें गायतोंडे का गाली वाला अंदाज तो कमाल है ही. नवाजुद्दीन सिद्दीकी और सैफ अली खान ने एक बार फिर बाजी मारी है, और सीजन 2 को शुरू करने के बाद आप खत्म किए बिना मानेंगे नहीं.



कलाकारः सैफ अली खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, पंकज त्रिपाठी और कल्कि केकला

रेटिंगः 4.5