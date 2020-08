सैफ अली खान लिखने जा रहे हैं आत्मकथा तो सोशल मीडिया पर यूं बनने लगा मजाक, Viral हुए Memes

सैफ अली खान (Saif Ali Khan) ने इस बारे में कहा, "कई चीजें ऐसी हैं जो बदल चुकी हैं और अगर उन्हें संभाला नहीं गया या रिकॉर्ड नहीं किया गया तो वह समय के साथ गुम हो जाएंगी. एक बार पीछे मुड़कर देखना अच्छा होगा और उसे इकट्ठा करना भी. यह चीजें चलती रहती हैं और मुझे कहना होगा कि यह एक तरह का स्वार्थी प्रयास है. मुझे उम्मीद है कि लोग निश्चित रूप से किताब का आनंद लेंगे." बता दें कि सैफ अली खान की इस घोषणा के बाद से ही सोशल मीडिया पर मीम की बाढ़ आ गई है. ट्विटर पर सैफ अली खान की ऑटोबायोग्राफी से जुड़े कई मीम्स खूब ट्रेंड भी कर रहे हैं.

बता दें कि सैफ अली खान (Saif Ali Khan) आखिरी बार फिल्म 'दिल बेचारा' में नजर आए थे. फिल्म में उनका रोल भले ही छोटा था, लेकिन काफी पसंद भी किया गया था. इससे पहले सैफ अली खान ने 'तान्हाजी: द अनसंग वॉरियर' और 'जवानी जानेमन' से पर्दे पर धमाल मचाया था. इससे इतर सैफ अली खान और करीना कपूर के घर में जल्द ही एक नन्हा मेहमान भी आने वाला है. इस बात की जानकारी खुद सैफ और करीना ने मिलकर दी है. मीडिया से पहले यह बात परिवार के सदस्यों और खास दोस्तों को ही मालूम थी.