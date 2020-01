सैफ अली खान ने कहा, "अंग्रेजों से पहले इंडिया की अवधारणा नहीं थी", अब सोशल मीडिया पर यूं हो रहे हैं ट्रोल

खास बातें सैफ अली खान अपने बयान को लेकर हुए ट्रोल एक्टर ने कहा था कि ब्रिटिश से पहले इंडिया की अवधारणा नहीं थी सोशल मीडिया पर फैंस ने दिए सैफ अली खान के बयान पर रिएक्शन

बॉलीवुड के दमदार एक्टर में से एक सैफ अली खान (Saif Ali Khan) की फिल्म 'तान्हाजी' (Tanhaji: The Unsung Warrior) बॉक्स ऑफिस पर खूब धूम मचा रही है. इस फिल्म में अजय देवगन (Ajay Devgn) मुख्य भूमिका में नजर आए हैं. लेकिन फिल्म से इतर सैफ अली खान अपने एक बयान को लेकर घिरे नजर आ रहे हैं. दरअसल, सैफ अली खान ने अपने एक बयान में तान्हाजी के बारे में बात करते हुए कहा था, "मुझे नहीं लगता कि यह इतिहास है." इसके साथ ही उन्होंने कहा था, "मुझे नहीं लगता कि ब्रिटिश से पहले इंडिया की कोई अवधारणा थी." अपने इस बयान को लेकर सैफ अली खान लोगों के निशाने पर आ गए हैं. सोशल मीडिया पर लोगों ने केवल सैफ के बयान का विरोध किया, बल्कि उनके बेटे तैमूर अली खान के नाम पर भी निशाना साधा.

श्वेता बच्चन की सास को याद कर अमिताभ बच्चन हुए भावुक, जया बच्चन भी नहीं रोक पाईं अपने आंसू- देखें Video

Dear #SaifAliKhan check out some of these ancient maps which clearly mentioned India long before the British even existed. pic.twitter.com/fULTe9WvMI — Bahadur 2.0 (@my2bit) January 20, 2020

सैफ अली खान (Saif Ali Khan) के बयान को लेकर उन्हीं पर निशाना साधते हुए एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, "प्रिय सैफ अली खान, कृप्या इन पुराने मानचित्र को देखें, जिसमें साफ तौर पर ब्रिटिश से ही इंडिया के अस्तित्व का उल्लेख किया गया है." दूसरे यूजर ने सैफ के बयान पर अपना रिएक्शन देते हुए लिखा, "जब ब्रिटिश के आने तक इंडिया का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था तो उन्होंने 'ईस्ट इंडिया कंपनी' का नाम किसके नाम पर रखा था. कोई पूछे सैफ और अनुपमा से." इनके अलावा कई सोशल मीडिया यूजर ने सैफ अली खान पर उनके बयान को लेकर निशाना साधा.

विदेशों में भी चला अक्षय कुमार की 'गुड न्यूज' का जादू, कमाए इतने करोड़

Jab british ke aane tak india ka concept hi nhi tha to unhone "east india company" ka naam kiske naam par rakha tha, koi pooche saif aur anupama se ???? — Yamini Chaturvedi (@yaminichatur) January 19, 2020

अजय देवगन की 'तान्हाजी' ने 11वें दिन मचाया तूफान, कमाए इतने करोड़

#SaifAliKhan feels he didn't get enough credit so he used controversial statement to get attention. — Aנαу_Ɗєνgη_ƑƇ™ (@Ajay_Devgn_FC) January 19, 2020

करीना कपूर ने सड़क किनारे दिखाया स्वैग, Video हुआ वायरल

18th century Map of India with Mahabharata landmarks....now at US library of Congress



Someone pass this on to #SaifAliKhanpic.twitter.com/MsRHDmRrnd — Tweetu Sultan (@englisbabu) January 20, 2020

बता दें कि सैफ अली खान (Saif Ali Khan) ने फिल्म 'तान्हाजी' (Tanhaji: The Unsung Warrior) में उदयभान सिंह का किरदार निभाया है. अजय देवगन और सैफ अली खान की इस फिल्म पर समीक्षकों ने मिले-जुले रिएक्शन दिये हैं, इसके बाद भी तान्हाजी ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रखी है. फिल्म ने 170 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर गुड न्यूज, मिशन मंगल और दबंग 3 का रिकॉर्ड तोड़ने की भी तैयारी कर ली है. महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों में फिल्म को खूब पसंद भी किया जा रहा है.

...और भी हैं बॉलीवुड से जुड़ी ढेरों ख़बरें...