शाहरुख और सलमान को 'ईद मुबारक' कहने के लिए टूट पड़ी फैन्स की भीड़, देखें Video

ईद के मौके पर बॉलीवुड एक्टर्स सलमान खान (Salman Khan) और शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के घर के बाहर लोग पलकें बिछाए दोनों दिग्गज कलाकारों को ईद की बधाई देने का इंतजार कर रहे थे. इन दोनों के लिए फैन्स में क्रेज देखते ही बन रहा था है. सोशल मीडिया पर हमेशा एक्टिव रहने वाले सलमान खान और शाहरुख खान ने ईद के मौके पर अपने ट्विटर हैंडल से वीडियो शेयर किया. वीडियों में शाहरुख और सलमान दोनों ही अपने-अपने फैन्स को ईद की बधाई देते दिख रहे हैं. ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं.

दरअसल, ईद के मौके पर हजारों फैन्स शाहरुख खान (Shahrukh Khan) के घर मन्नत के बाहर भीड़ लगाकर उनका इंतजार कर रहे थे. जैसे शाहरुख फैन्स से मिलने और उनको बधाई देने अपने घर की छत पर पहुंचे तो फैन्स जमकर शोर मचाने लगे. शाहरुख खान ने ये वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर फैन्स को ईद की बधाई दी और फैन्स को उनके साथ ईद मनाने के लिए शुक्रिया कहा.

Thank u all for spending your Eid with me... May God bless u all with health and happiness. #EidMubarakpic.twitter.com/eXBfmDzVMt