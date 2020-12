सलमान खान ने अपने पनवेल फार्म हाउस पर सेलिब्रेट किया 55वां जन्मदिन, Photos में पापा सलीम खान भी आए नजर

बॉलीवुड के 'दबंग' यानी सलमान खान (Salman Khan) आज अपना 55वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. इस मौके पर उन्हें फैन्स के साथ-साथ सेलेब्रिटीज भी खूब बधाइयां दे रहे हैं. फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार सलमान खान (Salman Khan Birthday) ने अपना बर्थडे पनवेल वाले फार्म हाउस में सेलिब्रेट किया, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं. इन तस्वीरों में सलमान खान अपने फैन्स के साथ मिलकर केक काटते नजर आ रहे हैं. तस्वीरों में एक्टर ने सफेद कलर की शर्ट पहनी हुई है.

Maharashtra: Actor Salman Khan celebrates his birthday at his farmhouse in Panvel. pic.twitter.com/7hbYUOPUc3