सलमान खान के फैंस को मिला ये बड़ा सरप्राइज, जानकर खुशी से झूम उठेंगे आप

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर सलमान खान (Salman Khan) के फैंस के लिए एक खुश खबरी आई है. दरअसल, सलमान खान (Salman Khan) ईद 2020 पर भी फैंस से ईदी लेने के लिए आ रहे हैं. इस बात की सूचना खुद भाईजान ने संवाददाताओं से बातचीत के दौरान दी है. हालांकि, सलमान खान (Salman Khan) की इस फिल्म का नाम अभी तक तय नहीं किया गया है, लेकिन यह फिल्म 'दबंग 3' (Dabangg 3) के डायरेक्टर प्रभु देवा के निर्देशन में तैयार की जाएगी. खास बात तो यह है कि 'बजरंगी भाईजान' में 'बजरंगी' बनने के बाद अब सलमान खान इस बार ईद पर 'राधे' बनकर पर्दे पर धमाल मचाएंगे.

Salman khan in and as #Radhe! Film will be directed by #PrabhuDeva! Releasing on #Eid2020! pic.twitter.com/fXTiUwaka7