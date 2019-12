सलमान खान ने भांजे को गोद में लेकर काटा केक, इस शानदार अंदाज में मनाया जन्मदिन- देखें Photo और Video

खास बातें सलमान खान ने जबरदस्त अंदाज में मनाया जन्मदिन एक्टर ने भांजे को गोद में लेकर काटा केक सलमान खान के जन्मदिन से जुड़ी फोटो और वीडियो हुई वायरल

बॉलीवुड के दबंग यानी सलमान खान (Salman Khan) का आज 54वां जन्मदिन है. भाईजान का जन्मदिन हो और उन्हें फैंस से बधाइयां न मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता. सलमान खान के जन्मदिन के इस खास मौके पर वह ट्विटर पर काफी ट्रेंड कर रहे हैं, साथ ही फैंस उन्हें जन्मदिन की खूब सारी बधाइयां भी दे रहे हैं. सलमान खान के जन्मदिन (Salman Khan Birthday) पर उन्हें कई बॉलीवुड सितारों ने भी खूब सारी बधाइयां दीं. भाईजान ने अपने इस खास दिन को परिवार और बॉलीवुड कलाकारों के साथ मिलकर बड़े ही खास अंदाज में मनाया. सलमान खान के बर्थडे सेलिब्रेशन (Salman Khan Birthday Celebration) से जुड़े फोटो और वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं, जिसमें वह अपने भांजे आहिल के साथ केक काटते नजर आ रहे हैं.

सलमान खान (Salman Khan) ने अपने जन्मदिन पर भांजे आहिल को गोद में लेकर केक काटा. इस खास मौके पर उनके पिता सलीम खान और मम्मी भी उनके साथ केक काटती दिखाई दीं. वीडियो में सलमान खान के बर्थडे पर मौजूद लोग काफी खुश नजर आए. सलमान के जन्मदिन पर वरुण धवन ने उन्हें बधाई देते हुए लिखा, "यहां मैं अपने देश के सबसे कूल, जवान और टैलेंटेड इंसान यानी सलमान खान को जन्मदिन की बधाई दे रहा हूं" वहीं फिल्म निर्माता अनीस बाजमी ने भाईजान के जन्मदिन पर बधाई देते हुए लिखा, "जिंदगी में तीन चीजें कभी अंडरएस्टिमेट नहीं करनी चाहि, सलमान, सल्लू और भाई."

Here's wishing the youngest, coolest and supremely talented actor of our country @BeingSalmanKhan a very happy birthday ????. Who taught me handome is what handsome does. #HappyBirthdaySalmanKhanpic.twitter.com/jOQ5AsSGor — Varun SAHEJ Dhawan (@Varun_dvn) December 26, 2019

Zindagi me teen cheeze kabhi underestimate nahi karni chahiye... Salman, Sallu and Bhai.

Wishing one of the most amazing human being who's the best at being human, a very happy birthday. @BeingSalmanKhan#BhaiKaBirthday#HappyBirthdaySalmanKhanpic.twitter.com/DXizPktwUS — Anees Bazmee (@BazmeeAnees) December 27, 2019

Happiest birthday to the one and only @BeingSalmanKhan! No one like him, and no one will be. No amount of words can do justice to describe his beautiful heart #HappyBirthdaySalmanKhan — ARMAAN MALIK (@ArmaanMalik22) December 27, 2019

बता दें कि हाल ही में सलमान खान (Salman Khan) 'दबंग 3' (Dabangg 3) में नजर आए हैं. इस फिल्म में एक्टिंग के साथ-साथ इसकी स्क्रिप्ट भी खुद सलमान खान ने लिखी है. फिल्म न केवल दर्शकों के दिल में जगह बना चुकी है, बल्कि बॉक्स ऑफिस पर भी रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है. इस फिल्म में सलमान के साथ सोनाक्षी सिन्हा, किच्चा सुदीप और साईं मांजरेकर भी मुख्य भूमिका में नजर आए हैं. इस फिल्म के अलावा सलमान खान जल्द ही 'राधे: योर मोस्ट वॉन्टेड' हीरो में नजर आने वाले हैं.

