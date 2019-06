सलमान खान की 'भारत' हुई रिलीज, फिल्म देख फैंस ने कुछ यूं दिया रिएक्शन

खास बातें फिल्म 'भारत' के रिलीज होते ही आया फैन्स का रिएक्शन फैन्स को पसंद आई सलमान खान की परफॉर्मेंस लोगों ने कहा 'बजरंगी भाईजान' के बाद बेहतरीन फिल्म

सलमान खान (Salman Khan), कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) स्टारर फिल्म 'भारत' (Bharat) सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. इस फिल्म में सलमान (Salman Khan) कई रूपों में नजर आने वाले हैं. फिल्म 'भारत' (Bharat) को लेकर फैन्स में एक्साइटमेंट देखते ही बन रही है. आज सुबह से ही सिनेमाघरों में फैन्स की भीड़ देखने को मिली. फिल्म की ग्रैंड ओपनिंग के बाद लोगों के रिएक्शन भी आने शुरू हो गए हैं. लोगों को फिल्म में सलमान खान (Salman Khan) की परफॉर्मेंस को खूब पसंद आ रही है. फैन्स इस फिल्म को सलमान खान (Salman Khan) की अब तक की बेहतरीन फिल्मों में से एक बता रहे हैं.

भीड़ से गुजर रहीं माइली सायरस को एक फैन ने जबरन किया किस, Video देख भड़के फैन

एक ट्विटर यूजर ने लिखा, 'बजरंगी भाईजान (Bajrangi Bhaijaan) के बाद सलमान खान (Salman Khan) की बेहतरीन फिल्म. ये फिल्म बहुत ज्यादा भावुक करने वाली है और इस फिल्म को देखते हुए मेरी 2 से 3 बार आंखें नम हुईं.'

क्या सलमान इस बॉलीवुड डायरेक्टर के साथ करने जा रहे हैं अगली फिल्म, ट्विटर पर लिखी यह बात

#Bharat has been seen. Loved a @BeingSalmanKhan film after Bajrangi Bhaijaan. Emotions are strong and my eyes got moist atleast 2-3 times. Just wanted to go and hug Bharat at that time. — Gautam (@filmygautam) June 5, 2019

लोकसभा चुनावों के बाद इस बॉलीवुड एक्टर ने किया ट्वीट, लिखा-अब पैसा कमाने का वक्त...

अन्य ट्विटर यूजर ने लिखा, 'इस फिल्म का इमोशनल प्लॉट और इसकी स्टोरी फिल्म की यूएसपी है. ये एक परफेक्ट इमोशनल फिल्म है जिसमें इंटरटेन्मेंट का सही डोज मिला हुआ है. सलमान खान इस फिल्म की आत्मा हैं और उन्होंने इस फिल्म में बेहतरीन काम किया है.'

#Bharat One word review : Masterpiece



The emotional plot and story is the USP of this movie. It is a perfect emotional movie with the right dose of entertainment. Superb work by @BeingSalmanKhan. Especially his old age character. He is the soul of this movie!

(4.5/5) — Janet khan pathan (@JinitShah12) June 5, 2019

फिल्म में सुनील ग्रोवर की भी खूब तारीफ हो रही है. एक ट्विटर यूजर ने कॉमेडियन सुनील ग्रोवर को फिल्म की जान बताते हुए लिखा है, 'सुनील ग्रोवर फ़िल्म की जान हैं ..एक बार उन्होंने ख़ुद को साबित किया है.'

बुद्धा इन ए ट्रेफिक जाम (Buddha In a Traffic Jam) और द ताशकंद फाइल्स (The Tashkent Files) जैसी सामाजिक फिल्में बनाने वाले फिल्म मेकर विवेक रंजन अग्निहोत्री (Vivek Ranjan Agnihotri) ने भी सलमान खान की फिल्म 'भारत' को लेकर ट्वीट किया है. उन्होंने फिल्म 'भारत' की पूरी टीम को गुडलक विश करते हुए लिखा है,भारत की पूरी टीम को फिल्म के लिए बधाई, अगर आपको भारत फिल्म के टिकट नहीं मिलते हैं तो आप ताशकंद फाइल्स फिल्म देख सकते हैं.

Bharat Box office Collection: एडवांस बुकिंग में दिखा भारत का जलवा, पहले दिन बाहुबली और एंडगेम का टूटेगा रिकॉर्ड ?

Wishing all the best to team #Bharat



If you don't get tickets of Bharat, you can always watch #TheTashkentFiles



Book in advance because it's also running houseful into its 8th week. — Vivek Ranjan Agnihotri (@vivekagnihotri) June 5, 2019

फिल्म इंडस्ट्री की सुपरहिट सिंगर पलक मुच्चल (Palak Muchhal) ने फैन्स से फिल्म 'भारत' को देखने की अपील की है.



एक्ट्रेस सोफी चौधरी (Sophie Choudry) ने सलमान खान की फिल्म 'भारत' को देखने के बाद अपना रिएक्शन दिया है.

Saw #Bharat yest. Emotional journey esp for those who've lived or heard partition stories from their families! I anyway love @BeingSalmanKhan@WhoSunilGrover u were super; Aisi dosti sab ko mile! Katrina in a very diff role! @DishPatani Stunning Good wishes to you all — Sophie C (@Sophie_Choudry) June 5, 2019



बॉलीवुड एक्टर जावेद जाफरी (Jaaved Jaaferi) ने भी फिल्म की तारीफ करते हुए सलमान खान और सुनील ग्रोवर की परफॉरमेंस की तारीफ की है.

Watched #Bharat last night.. an emotional ride.. well written and directed by #AliAbbasZafar.. #SunilGrover was superb.. but it is a @BeingSalmanKhan film.. his best performance to date. — Jaaved Jaaferi (@jaavedjaaferi) June 5, 2019

...और भी हैं बॉलीवुड से जुड़ी ढेरों ख़बरें...