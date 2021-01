सलमान खान से देशभर के एग्जिबिटर्स ने लगाई मदद की गुहार, 'राधे' को सिनेमाघरों में रिलीज करें भाईजान

Padma Lakshmi ने साल 2020 पर डंडे से यूं निकला गुस्सा, खूब वायरल हो रहा Video

पत्र में ये भी कहा गया है कि सलमान खान (Salmam Khan) की 'राधे' (Radhe) को इस साल ईद पर ही सिनेमाघरों में रिलीज किया जाए. इससे सिनेमाघर पहले की तरह दुरुस्त हो सकते हैं. सलमान खान की इस फिल्म के लिए सोशल मीडिया पर चर्चा थी कि इसे ओटीटी (OTT) प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाएगा. शायद इसी को देखते हुए फिल्म एग्जिबिटर्स ने यह पत्र लिखा है.

Exhibitors penned down notes to megastar @BeingSalmanKhan asking him to release his next #Radhe on big screen this EID . #SupportCinemas#SaveJobs#India#RadheInCinemas@SKFilmsOfficialpic.twitter.com/SssgtjAyy8