Salman Khan को जान से मारने की साजिश रच रहा था यह गैंगस्टर...

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की हत्या की साजिश का खुलासा गुरुग्राम के विशेष कार्यबल (एसटीएफ) ने किया है. हरियाणा पुलिस के एसटीएफ ने लारेंस गिरोह के वांछित गैंगस्टर सम्पत नेहरा (28) को बुधवार को हैदराबाद में गिरफ्तार किया था. जानकारी के मुताबिक, सम्पत नेहरा बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को जान से मारने की प्लानिंग कर रहा था. पुलिस के मुताबिक, नेहरा ने मुंबई जानकर सलमान खान के आने-जाने का समय और उनके सुरक्षाकर्मियों के बारे में जानकारी ली थी. बता दें, नेहरा के खिलाफ हत्या, अपहरण और सुपारी लेकर हत्या करने के दो दर्जन से अधिक मामले हैं.

Haryana STF arrested Lawrence Bishnoi gang's contract killer Sampat Nehra from Hyderabad. Police say 'Bishnoi had threatened to kill Salman Khan in connection with blackbuck case. Nehra had gone to recce his residence in Mumbai&planned to flee outside India after executing plan'.