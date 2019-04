सलमान के अपनी फिल्म के पोस्टर को किया शेयर तो इस इंटरनेशनल स्टार ने कुछ यूं दिया रिएक्शन

बॉलीवुड एक्टर सलमान खान (Salman Khan) को सोशलाइट पेरिस हिल्टन (Paris Hilton) के रूप में नई फैन मिली हैं. सलमान (Salman Khan) ने मंगलवार को अपनी आगामी फिल्म 'भारत' का एक पोस्टर साझा किया जिसमें वे युवा अवतार में नजर आ रहे हैं. उसके तुरंत बाद हिल्टन (Paris Hilton) ने इस पर 'कूल' का इमोटिकॉन पोस्ट किया.सलमान (Salman Khan) ने इस पोस्टर का शीर्षक लिखा, "जवानी हमारी जानेमन थी! 'भारत' की जवानी", जो कि फैन्स को उनके 1990 के दशक के लुक की याद दिला रहा है.

Gm:) had a great party with @BeingSalmanKhan & beautiful @ParisHilton at Balas birthday Guess what salman is doing? pic.twitter.com/MQbrghBqEx