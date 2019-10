सलमान खान ने 'दबंग 3' के 'बल्ली' को किया इंट्रोड्यूस, कहा- विलेन जितना बड़ा हो, उससे भिड़ने में उतना ही...

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर सलमान खान (Salman Khan) की फिल्म 'दबंग 3' (Dabangg 3) की शूटिंग पूरी हो चुकी है और धीरे-धीरे फिल्म के सभी किरदारों का लुक भी सामने आ रहा है. हाल ही में 'दबंग 3' (Dabangg 3) के विलेन यानी साउथ के सुपरस्टार किच्चा सुदीप (Kiccha Sudeep) का लुक रिलीज हुआ है. किच्चा सुदीप (Kiccha Sudeep) का यह लुक खुद सलमान खान ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से शेयर किया है. फोटो में किच्चा सुदीप (Kiccha Sudeep) और उनका अंदाज बिल्कुल एक विलेन की तरह ही लग रहा है. खासकर सुपरस्टार की आंखें ही उनके लुक को पूरी तरह बयां कर रही हैं.

Villain jitna bada ho, usse bhidne mein utna hi mazaa aata hai.

Introducing Sudeep Kiccha as Balli in 'Dabangg 3'.#KicchaSudeepInDabangg3@KicchaSudeep@arbaazSkhan@sonakshisinha@saieemmanjrekar@PDdancing@nikhil_dwivedi@SKFilmsOfficial@saffronbrdmediapic.twitter.com/vvZYvroHYF