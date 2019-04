सलमान खान 'चुलबुल पांडे' के अंदाज में फैन्स से मिले, 'दबंग 3' का गाना हुआ शूट

मध्य प्रदेश राज्य में नर्मदा नदी के किनारे 'दबंग 3' का गाना शूट करते हुए सलमान खान का वीडियो और कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं. महेश्‍वर और मांडू में शूटिंग खत्म करने के बाद महाराष्ट्र के वाई में करीब 80 दिन की शूटिंग चलेगी. 31 दिसंबर फिल्म की रिलीज की तारीख तय मानी जा रही है. फिल्म का निर्देशन जहां प्रभुदेवा कर रहे हैं वहीं सलमान के भाई अरबाज 'दबंग 3' के निर्माता हैं. सलमान खान ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो अपलोड किया है. इस वीडियो में सलमान खान अपने फैन्स के पास जाकर उन्हें हाथ हिलाकर धन्यवाद देते हैं.

सलमान खान ने वीडियो ट्विट करते हुए लिखा, 'नमस्ते, सलाम आलेकुम, हैलो और सभी फैन्स व मध्यप्रदेश के महेश्वर पुलिस वालों को बहुत बहुत धन्यवाद.' सलमान खान ने यहां ब्लू रंग में शर्ट पहना हुआ था. सलमान खान जब इंदौर लैंड किए थे तो उन्होंने एक वीडियो पोस्ट करके जानकारी दी थी कि वह महेश्वर में 'दबंग 3' की शूटिंग करने जा रहे हैं. यहां पर वह कुछ अलग अंदाज में दिखाई दिए.

Namaste, Salaam Alaikum, Hello and a big thank you to all my fans & the police of #madhyapradesh#maheshwar#dabangg3@PDdancing@arbaazSkhan@Nikhil_Dwivedipic.twitter.com/ubN1X33jI8