सलमान खान के कार्यक्रमों पर भी पड़ा कोरोनावायरस का असर, अमेरिका-कनाडा में होने वाले शो टले

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान (Salman Khan) ने अपना 'अप क्लोज एंड पर्सनल विद सलमान खान' कार्यक्रम, जो 3 से 12 अप्रैल तक संयुक्त राज्य व कनाडा में होने वाला था, उसे कोरोनावायरस महामारी (Coronavirus) के चलते स्थगित कर दिया गया है. इस बारे में सलमान के प्रशंसकों को सूचना देते हुए व्यापार विश्लेषक तरण आदर्श ने शुक्रवार की सुबह को ट्वीट किया, "हैशटैगअपडेट : सलमान खान का कार्यक्रम -- 'अप क्लोज एंड पर्सनल विद सलमान खान', जो अमेरिका और कनाडा में 3 से 12 अप्रैल के मध्य होने वाला था, वह स्थगित हो गया है. हैशटैगकोरोनावायरस"

