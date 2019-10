नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म 'मोतीचूर चकनाचूर' का ट्रेलर हुआ रिलीज तो सलमान खान बोले- कमाल है...

बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी (Nawazuddin Siddiqui) और आथिया शेट्टी (Athiya Shetty) की अपकमिंग फिल्म 'मोतीचूर चकनाचूर (Motichoor Chaknachoor)' का ट्रेलर रिलीज हो गया है. इस फिल्म के ट्रेलर में नवाजुद्दीन सिद्दीकी का अलग ही अंदाज देखने को मिल रहा है. इस फिल्म के ट्रेलर को अब तक 78 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म का ट्रेलर फैन्स को तो खूब पसंद आ ही रहा है, साथ ही सेलेब्रिटीज को भी ये ट्रेलर बेहद लुभा रहा है. फिल्म 'मोतीचूर चकनाचूर' के ट्रेलर पर अब बॉलीवुड के 'सुल्तान' सलमान खान (Salman Khan) का रिएक्शन आया है.

Trailer kaafi kamaal h @theathiyashetty@Nawazuddin_S !

Bhai ne bola aapko best wishes dene ko! All the best!https://t.co/UocNB9R3Gq