शब-ए-बारात पर लोगों ने किया लॉकडाउन का पालन तो सलमान खान ने दिया रिएक्शन, बोले- स्थिति की गंभीरता को...

शब-ए-बारात (Shab-E-Baraat) के दिन लोगों ने लॉकडाउन का पालन किया और अपने घर में रहकर ही इबादत करने के बारे में सोचा. इस बात को लेकर बॉलीवुड एक्टर सलमान खान (Salman Khan) भी खुश नजर आए. उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए दो फोटो साझा कीं, जिसमें से एक मस्जिद की तो दूसरी कब्रिस्तान की थी. लेकिन दोनों ही जगह बिल्कुल खाली और शांत नजर आई. इन फोटो को शेयर कर सलमान खान ने कहा कि वाह. इसके साथ ही उन्होंने कहा स्थिति को समझने के लिए आप सभी का धन्यवाद. सलमान खान की यह पोस्ट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है.

Wah ! Thank u for listening n understanding the gravity of this situation the country is in . God bless n protect each n every 1 . .#IndiaFightsCoronapic.twitter.com/xjHXfWA8lX