सलमान खान ने गर्मी में बिना शर्ट के देखा नरेंद्र मोदी को फिर पीएम बनते हुए, बोले- हम आपके साथ हैं...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) एक बार फिर देश की सत्ता पर आसीन होने जा रहे हैं. लोकसभा चुनाव 2019 (Lok Sabha Elections 2019) में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने 330 से ज्यादा सीटें हासिल की हैं और पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) वोटरों का आभार भी जता चुके हैं. बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान का भी पीएम नरेंद्र मोदी के दोबारा पीएम बनने को लेकर अपना रिएक्शन दिया है. सलमान खान (Salman Khan) ने दो ट्वीट किए हैं और एक ट्वीट में वे बिना शर्ट के नजर आ रहे हैं, और समाचार देख रहे हैं. सलमान खान (Salman Khan) के ये ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं.

बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने फिर किया ट्रोलर्स को बोल्ड, कहा- जाकर फैक्ट्स चेक करें...

Many congratulations Hon. Prime Minister @narendramodi on your decisive victory. We stand by you in building a stronger India.