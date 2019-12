Bigg Boss: रश्मि देसाई के सामने आया अरहान खान का बड़ा सच, सलमान खान ने गुस्से में खोल डाली पोल...देखें Video

'बिग बॉस 13' (Bigg Boss 13) के घर इन दिनों घमासान मचा हुआ है. वाइल्ड कार्ड एंट्री के बाद से ही घर में अलग ही माहौल देखने को मिल रहा है. कंटेस्टेंट रश्मि देसाई (Rashami Desai) के करीबी दोस्त अरहान खान ने भी एक बार फिर बिग बॉस (Bigg Boss) के घर में एंट्री ली और एक्ट्रेस को प्रपोज किया. हालांकि इसका रश्मि ने कोई जवाब नहीं दिया. बिग बॉस के घर में रश्मि और अरहान (Arhaan Khan) की कैमेस्ट्री और उनका एक-दूसरे के लिए प्यार किसी से छुपा नहीं है. लेकिन सलमान खान (Salman Khan) ने 'वीकेंड का वॉर' में अरहान खान को लेकर एक बड़ा खुलासा किया, जिसके सुन रश्मि बिल्कुल हैरान रह गईं.

दरअसल, 'वीकेंड का वॉर' में सलमान खान (Salman Khan) ने रश्मि देसाई (Rashami Desai) के सामने अरहान खान (Arhaan Khan) की पोल खोल डाली. जिसके बाद सभी पूरी तरह हैरान रह गए. सलमान खान ने रश्मि को बताया कि अरहान की शादी हो चुकी है और उनको एक बच्चा भी है. इसके बारे में रश्मि को कोई अंदाजा नहीं था. शो के दौरान का यह वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है और लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं.

Oh my GOD! #ArhanKhan is having wife and a child. But he was telling to #RashmiDesai that he is single. Hahaha Fas Gaya Na Beta! #BiggBos13