महात्मा गांधी को लेकर सलमान खान ने किया ट्वीट, कहा- एक व्यक्ति ने हमारे देश...देखें Video

भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी (Mahatma Gandhi) जी की इस साल 2 अक्टूबर को 150वीं जयंती मनाई गई थी. महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती के मौके पर पूरे देश ने खुशियां मनाई थी. अब बॉलीवुड ने गांधी जी को उनकी 150वीं जयंती (Mahatma Gandhi 150th Jayanti) के मौके पर श्रद्धांजलि दी है. हाल ही में बॉलीवुड के 'सुल्तान' सलमान खान (Salman Khan) ने एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में आमिर और शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) से लेकर कई फिल्मी सितारे महात्मा गांधी के आदर्शों और उनके विचारों के बारे में बताते नजर आ रहे हैं.

One man changed our entire nation. His thoughts, his legacy will forever live on. Honouring 150 years of Gandhiji - https://t.co/06qDtgWrQc #ChangeWithin @RajkumarHirani @RHFilmsOfficial

इस वीडियो में आलिया भट्ट (Alia Bhatt), रणबीर कपूर, विक्की कौशल, कंगना रनौत और सोनम कपूर जैसे एक्टर्स भी नजर आ रहे हैं. महात्मा गांधी जी की 150 वीं जयंती सेलिब्रेट करने के साथ-साथ ही इन फिल्मी सितारों ने जनता को खुद में बदलाव लाने की सीख भी दी है. इस वीडियो को शेयर करते हुए सलमान खान (Salman Khan) ने लिखा, 'एक आदमी ने हमारे पूरे राष्ट्र को बदल दिया. उनके विचार और उनकी विरासत हमेशा हमारे साथ रहेगी. गांधीजी के 150 साल पूरे होने का सेलिब्रेशन.'

#ChangeWithin And here is https://t.co/AfAs0uCyfq the short by everybody's favourite Director...Thank u @RajkumarHirani@RHFilmsOfficial for making me a part of it.