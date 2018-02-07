Salman Khan के नाम होगा साल 2019, ईद और क्रिसमस पर भाईजान का कब्जा

Here comes the BIGGG announcement... Salman Khan and Sajid Nadiadwala join hands for #Kick2... Directed by Sajid Nadiadwala... Christmas 2019 release... #DevilIsBackpic.twitter.com/J35C1AZtN7— taran adarsh (@taran_adarsh) February 7, 2018
52 साल के Salman Khan ने किया लड़की मिलने का ऐलान, Twitter पर खूब उड़ी खिल्ली
It’s OFFICIAL... Salman Khan will have two major releases in 2019...— taran adarsh (@taran_adarsh) February 7, 2018
Eid 2019: #Bharat
[director: Ali Abbas Zafar]
Christmas 2019: #Kick2
[director: Sajid Nadiadwala]
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