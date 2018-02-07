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Salman Khan के नाम होगा साल 2019, ईद और क्रिसमस पर भाईजान का कब्जा

ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श के मुताबिक, 2019 क्रिसमस पर सलमान खान अपनी फिल्म 'किक (2014)' का सीक्वल 'किक 2' लेकर आ रहे हैं.

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Salman Khan के नाम होगा साल 2019, ईद और क्रिसमस पर भाईजान का कब्जा

साल 2019 में दो फिल्में लेकर आएंगे सलमान खान.

खास बातें

  1. सलमान खान के नाम होगा साल 2019
  2. ईद पर रिलीज होगी 'भारत'
  3. क्रिसमस 2019 में 'किक 2' लेकर आएंगे सलमान
नई दिल्ली: सुपरस्टार सलमान खान की आमतौर पर एक फिल्म हर साल रिलीज होती है. लेकिन अगले साल सल्लू मियां की दो बड़ी फिल्में दर्शकों के सामने होगी. हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि सलमान 'सुल्तान' और 'टाइगर जिंदा है' के डायरेक्टर अली अब्बास जफर के साथ ईद 2019 पर फिल्म 'भारत' लेकर आएंगे. ईद के बाद क्रिसमस पर भी भाईजान ने कब्जा कर लिया है. 

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ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श के मुताबिक, 2019 क्रिसमस पर सलमान खान अपनी फिल्म 'किक (2014)' का सीक्वल 'किक 2' लेकर आ रहे हैं. एक्शन से भरपूर इस फिल्म का निर्देशन साजिद नाडियाडवाला करेंगे, जिन्होंने 'किक' के जरिए निर्देशन के क्षेत्र में कदम रखा था.

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बता दें, सलमान खान इन दिनों फिल्म 'टाइगर जिंदा है' की सक्सेस एन्जॉय कर रहे हैं. सलमान और कैटरीना कैफ स्टारर यह फिल्म देश-दुनिया में ताबड़तोड़ कमाई के रिकॉर्ड्स बना रही है. इसके साथ सलमान फिल्म 'रेस 3' की शूटिंग में भी बिजी हैं.

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