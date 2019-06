सलमान खान ने रोहित शेट्टी को लेकर किया Tweet, लिखा- हमेशा छोटा भाई मानता था और उन्होंने...

सलमान खान (Salman Khan) ने बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर रोहित शेट्टी (Rohit Shetty) को लेकर एक ट्वीट किया है, जो खूब वायरल हो रहा है. सलमान खान ने इस ट्वीट में रोहित शेट्टी की जमकर सराहना की है. दरअसल, रोहित शेट्टी (Rohit Shetty) ने अपनी आगामी फिल्म 'सूर्यवंशी' (Sooryavanshi) की रिलीज डेट में बदलाव किया है. अब यह फिल्म 27 मार्च 2020 को रिलीज होगी. पहले यह फिल्म ईद के मौके पर रिलीज होने वाली थी, लेकिन सलमान खान (Salman Khan) की फिल्म 'इंशाअल्लाह' (Inshallah) से टकराव को देखते हुए रोहित शेट्टी (Rohit Shetty) ने फिल्म के रिलीज डेट में बदलाव किया और सलमान खान (Salman Khan) के प्रति सम्मान जताया है. अब सलमान खान ने उनको लेकर एक ट्वीट किया है.

I always thought of him as my younger brother and today he proves it... #RohitShetty



Sooryavanshi releasing on 27th March, 2020. pic.twitter.com/KGHsej3Bow