सलमान खान की 'भारत' का जादू बरकरार, तो फैन्स के लिए नया सरप्राइज लाए भाईजान- Tweet हुआ वायरल

सलमान खान (Salman Khan) की फिल्म 'भारत' (Bharat) बॉक्स ऑफिस पर जमकर धमाल मचा रही है. उनकी फिल्म ने महज 4 दिन में ही 118 करोड़ की कमाई कर डाली है. वैसे भी सलमान खान की फिल्में धमाल मचाने के लिए जानी जाती हैं. सलमान खान (Salman Khan) अब एक नया सरप्राइज लेकर आने वाले हैं. इस बात की जानकारी उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर ट्वीट कर दी. सलमान खान (Salman Khan) का यह ट्वीट खूब वायरल हो रहा है. उनके इस ट्वीट पर फैंस के रिएक्शन भी आने शुरू हो गए हैं. सलमान खान इसी तरह का सरप्राइज अपने फैंस को देने के लिए जाने जाते हैं.

