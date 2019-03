पीएम नरेंद्र मोदी ने सलमान खान को Tweet में किया टैग तो भाईजान ने यूं दे डाला जवाब

लोकसभा चुनाव 2019 (Lok Sabha Election 2019) का पहला चरण 11 अप्रैल को है और राजनैतिक दल पूरे जोश के साथ प्रचार कर रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) बॉलीवुड सितारों को अपने ट्वीट में टैग कर रहे हैं और उन्हें वोटरों को वोट डालने के लिए प्रेरित करने को कह रहे हैं. पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने इसी मुहिम के तहत सलमान खान (Salman Khan) और आमिर खान (Aamir Khan) को संबोधित करते हुए ट्वीट किया था और फिल्मी अंदाज में उन्हें वोटरों को वोटिंग डालने के लिए इंस्पायर करने को कहा था. सलमान खान (Salman Khan) ने होली (Holi 2019) के दिन को पीएम नरेंद्र मोदी का जवाब देने के लिए चुना है.

होली पर खेसारी लाल यादव, निरहुआ और पवन सिंह का धमाका, इन 5 भोजपुरी Video ने उड़ाया गरदा

Voting is not only a right but it's also a duty.



Dear @BeingSalmanKhan and @aamir_khan,



It is time to inspire and motivate youth in your own Andaz to vote so that we can strengthen Apna Democracy & Apna country.