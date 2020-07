मॉनसून में फार्म हाउस की सैर पर निकले सलमान खान, पीछे से बॉडीगार्ड शेरा कर रहा था निगरानी- देखें Video

सलमान खान (Salman Khan) के इस वीडियो को वुम्पला ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है. वीडियो में वो गुलाबी रंग की टी-शर्ट, काले और भूरे रंग का शॉर्ट्स पहने हुए हैं. पैरों में सफेद रंग की फ्लोटर पहने हुए हैं. वीडियो में यह भी साफ-साफ दिख रहा है कि शेरा अपने बॉस के पीछे-पीछे चल रहा है. सलमान खान का यह वीडियो खूब पसंद किया जा रहा है. फैन्स उनके वीडियो पर रिएक्शन भी दे रहे हैं. कुछ दिन पहले यूलिया वंतूर (Iulia Vantur) ने भी फार्म हाउस का एक वीडियो शेयर किया था.

If u truly love nature, u will find beauty everywhere. This quote I like from the ones u've sent for my last post. Thank u for your messages. Let's built a community of positivity&share here the beauty we see, experience or learn #twitter#iuliavantur#nature#love#beauty#waterpic.twitter.com/SrBXdCSEEf