सलमान खान अमेरिका में करेंगे लाइव कॉन्सर्ट, सुनील ग्रोवर और डेजी शाह भी देंगे साथ

सुपरस्टार सलमान खान (Salman Khan) अप्रैल के महीने में अमेरिका में एक लाइव कॉन्सर्ट की शुरुआत करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं. इस कॉन्सर्ट की घोषणा करते हुए सलमान ने मंगलवार को ट्विटर पर लिखा, "आ रहे हैं हम अप्रैल में आप सभी के साथ करीब से मिलने.." अभिनेता सुनील ग्रोवर और डेजी शाह भी सलमान खान (Salman Khan) संग इसमें अपनी प्रस्तुति देंगे.

Aa rahe hain hum April mein to b up close n personal with u all ... see u all soon @SohailKhan@theJAEvents@beingbhav@sahilpromotions@ShahDaisy25@imKamaalKhan@WhoSunilGroverpic.twitter.com/CoPiB6E0mp