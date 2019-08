तिरंगे के रंग में रंगे नजर आए सलमान, सोहेल और अरबाज, Independence Day पर पोस्ट की फोटो

देश आज अपना 73वां स्वतंत्रता दिवस (Independence Day) सेलिब्रेट कर रहा है. आज ही के दिन यानी 15 अगस्त को भारत अंग्रेजों के चंगुल से आजाद हुआ था. स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हर कोई एक-दूसरे को बधाइयां दे रहा है. ऐसे में बॉलीवुड के दबंग सलमान खान (Salman Khan) ने भी अपने अंदाज से देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है. सलमान खान ने ट्विटर हैंडल से अरबाज खान (Arbaaz Khan) और सोहेल (Sohail Khan) के साथ अपनी एक फोटो शेयर की है. इस तस्वीर में तीनों भाई तिरंगे के रंगों में रंगे हुए नजर आ रहे हैं. सोशल मीडिया पर उनका ये फोटो खूब वायरल हो रहा है.

Happy #IndependenceDayIndia

May you prosper and grow forever. pic.twitter.com/iE5dnwNS2V