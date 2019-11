सलमान खान ने 'दबंग 3' की स्पेशल स्क्रीनिंग के लिए बच्चों से कहा 'मम्मी पापा को बोलें डोनेट करें पैसा', वजह कर देगी हैरान

बॉलीवुड एक्टर सलमान खान (Salman Khan) की फिल्म 'दबंग 3' (Dabangg 3) को रिलीज होने में अब ज्यादा समय नहीं बचा है. इस फिल्म का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है. लेकिन हाल ही में 'सलमान खान फिल्म्स' ने 'दबंग 3' से जुड़ा एक ट्वीट किया है, जो काफी हद तक हैरान करने वाला भी है. इस ट्वीट में सलमान खान 'दबंग 3' की स्पेशल स्क्रीनिंग के लिए अपने फैन्स से पैसे डोनेट करने के लिए कह रहे हैं. सलमान खान 'दबंग 3' की स्पेशल स्क्रीनिंग के लिए एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें उन्होंने फैंस से पैसे देने का अनुरोध किया है. लेकिन खास बात तो यह है कि दबंग 3 की यह स्पेशल स्क्रीनिंग उन गरीब बच्चों के लिए है, जो सिनेमाहॉल जाने में असमर्थ हैं.

Donate Now for a special screening of Dabangg3 for the Underprivileged Children. 1000 lucky donors will get movie vouchers brought to you by Chulbul Pandey

Link: https://t.co/llnbHyNQHi#BookASmileWithChulbul#BookASmile@BookASmileIndia@bookmyshow@_PVRCinemas@BeingSalmanKhanpic.twitter.com/y83zHZYw89