सानिया मिर्जा ने खाना पकाने के वीडियो पोस्ट करने पर सेलेब्स को लगाई फटकार, तो दीया मिर्जा ने यूं दिया करारा जवाब...

सानिया मिर्जा (Sania Mirza) ने ट्वीट करते हुए लिखा, "क्या हमारा अभी तक खाना बनाने के वीडियो और खाने की फोटो पोस्ट करना खत्म नहीं हुआ है? बस एक विचार दे रही हैं- यहां सैकड़ों और हजारों लोग विशेष रूप से हमारी दुनिया में भूख से मर रहे हैं और कुछ लोगों को संघर्ष करने के बाद दिन में एक बार भोजन मिल रहा है." सानिया मिर्जा के इस ट्वीट पर लोग तो खूब कमेंट कर ही रहे हैं साथ ही बॉलीवुड सेलेब्स भी रिएक्ट कर रहे हैं.

True .. It's like everything one does is going to be wrong or offensive for someone else at some point. By the same logic when one wears an outfit and goes out and posts that pic then we should think of all those who don't have clothes to wear and so on .. the list is endless.