संजय दत्त को हॉस्पिटल से मिली छुट्टी, सांस लेने में परेशानी के कारण हुए थे भर्ती- देखें Photos और Video

@duttsanjay gets clicked outside his house after returning from the hospital! FOLLOW➡️ @filmycook INQUIRES➡️ @theahsanvlog * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * #SanjayDutt #sanjayduttfc #covid19 #sanjayduttfans #sanjaydutt #bollywood #bollywoodcelebs #bollywoodcelebrities #SalmanKhan #ShahRukhKhan #AkshayKumar #entertainmenttimes #filmycook #SushantSinghRajput #kanganaranaut #KaranJohar #kgfchapter2 #bollwood #bollywoodstyle #Bollywood #bollywoodnews #bollywoodcelebrity #bollywoodstar #bollywoodactor #sunielshetty #ayushmannkhurrana #SaifAliKhan #salmankhan #meme #mumbaidiaries

A post shared by F I L M Y C O O K (@filmycook) on Aug 10, 2020 at 3:35am PDT