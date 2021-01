KGF Chapter 2: संजय दत्त ने शेयर की अपने किरदार 'अधीरा' की पहली झलक, हाथ में तलवार लिये यूं आए नजर

2 days to go ⚔️

Presenting #Adheera.#KGFChapter2TeaserOnJan8 at 10:18 AM on @hombalefilms Youtube channel: https://t.co/tSVB22XEby



♥️ or RT to get a personal reminder.@VKiragandur@prashanth_neel@TheNameIsYash@SrinidhiShetty7@TandonRaveena@BasrurRavi@bhuvangowda84pic.twitter.com/9rr7YFv1xd