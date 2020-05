संजय दत्त ने ऋषि कपूर के निधन पर किया रिएक्ट, बोले- विश्वास नहीं हो रहा वह चले गए...

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) 67 साल की उम्र में निधन हो गया. 30 अप्रैल को जब एक्टर के निधन की खबर आई, तो हर कोई हैरान रह गया. ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) के अचानक यूं चले जाने से पूरा बॉलीवुड सदमे में आ गया. अमिताभ बच्चन से लेकर शाहरुख खान (Shah Rukh Khan), सलमान खान, आमिर खान (Aamir Khan) समेत सभी कलाकारों ने एक्टर के निधन पर अपना शोक व्यक्त किया. अब हाल ही में एक्टर संजय दत्त का ऋषि कपूर के निधन पर रिएक्शन आया है. संजय दत्त ने ऋषि कपूर और रणबीर कपूर (Ranveer Kapoor) के साथ एक फोटो शेयर किया है.

One thing that Chintu Sir taught me was to always do things with a smile on our face! It's going to take some time to sink in that Chintu Sir is not with us anymore. He has always been an elder brother to me. Can't believe he is gone! pic.twitter.com/O8ifvO2G8L