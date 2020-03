संजय दत्त ने पीएम मोदी के 'जनता कर्फ्यू' की अपील पर यूं किया रिएक्शन, ट्वीट हुआ वायरल

पीएम नरेंद्र मोदी ने 22 मार्च यानी रविवार के दिन देश के लोगों से 'जनता कर्फ्यू (Janta Curfew)' की अपील की है और कहा है कि इस दिन घर में ही रहे हैं. बॉलीवुड पीएम नरेंद्र मोदी की इस अपील पर जमकर रिएक्ट कर रहे हैं और इसमें बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने के लिए लोगों को भी प्रेरित कर रहे हैं. शबाना आजमी और महेश भट्ट के बाद अब संजय दत्त (Sanjay Dutt) ने भी पीएम मोदी (PM Modi) की अपील का जवाब दिया है. संजय दत्त का ट्वीट खूब वायरल भी हो रहा है.

Thank You @narendramodi ji for such a reassuring speech. Let's all pledge to adhere to the Janta Curfew on 22nd March, express appreciation for 5 mins at 5 pm for all those who are working day & night for our safety. Stay home to stay safe & take all the necessary precautions!

संजय दत्त (Sanjay Dutt) ने पीएम मोदी (PM Modi) की 'जनता कर्फ्यू (Janta Curfew)' की अपील का स्वागत करते हुए ट्वीट किया है, 'नरेंद्र मोदी जी शुक्रिया इस आश्वस्त करने वाली स्पीच के लिए. आइए सब संकल्प लेते हैं 22 मार्च को जनता कर्फ्यू में हिस्सा लेने का, साथ ही हमारी सुरक्षा के लिए हर वक्त सजग लोगों के लिए 5 बजे पांच मिनट तक उत्साहवर्धन भी करना है. सुरक्षित रहने के लिए घर में ही रहें और सभी एहतियाती कदम उठाएं.'

I urge everyone to understand the importance of social distancing during this time. Please take care of yourself and your loved ones. We are in this together & will overcome this soon if we take proper precautions. Stay home to stay safe.