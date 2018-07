Sanju Box Office Collection Day 16: 300 करोड़ के क्लब में शामिल 'संजू', Ant Man और Soorma नहीं रोक पाए कमाई

#Sanju benchmarks...

Crossed ₹ 50 cr: Day 2

₹ 100 cr: Day 3

₹ 150 cr: Day 5

₹ 200 cr: Day 7

₹ 250 cr: Day 10

₹ 300 cr: Day 16

India biz. — taran adarsh (@taran_adarsh) July 15, 2018

रणबीर कपूर स्टारर फिल्म 'संजू (Sanju)' ने रिलीज के 16वें दिन 300 करोड़ रुपये का बिजनेस भारतीय बॉक्स ऑफिस से कर डाला है. 300 करोड़ के क्लब में शामिल होने वाली यह बॉलीवुड की 7वीं फिल्म बनकर उभरी है. ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श के मुताबिक, ' संजू ' ने कमाई के नए रिकॉर्ड्स बनाए हैं. फिल्म ने दो दिन में 50 करोड़, तीन दिन में 100 करोड़, 5 दिन में 150 करोड़, 7 दिन में 200 करोड़ और 10 दिनों में 250 करोड़ का आंकड़ा पार किया. हालांकि, 250 से 300 करोड़ का सफर तय करने में फिल्म को 6 दिन का वक्त लगा और 16वें दिन फिल्म 300 करोड़ के क्लब में शामिल होने में कामयाब रही.

Non-holiday... Non-festival release... #Sanju crosses ₹ 300 cr mark... Now eyeing the *lifetime biz* of #BajrangiBhaijaan, #TigerZindaHai and #PK... Nett BOC... India biz... ALL TIME BLOCKBUSTER. — taran adarsh (@taran_adarsh) July 15, 2018

#Soorma saw an UPWARD TREND on Day 2... Growth on Sat [vis-à-vis Fri]: 57.81%... Positive word of mouth is reflecting in the BO numbers... Sun biz expected to grow further... Fri 3.20 cr, Sat 5.05 cr. Total: ₹ 8.25 cr. India biz. — taran adarsh (@taran_adarsh) July 15, 2018

#AntManAndTheWasp witnessed AMPLE GROWTH on Sat... Growth on Sat [vis-à-vis Fri]: 27.27%... Fri 5.50 cr, Sat 7 cr. Total: ₹ 12.50 cr Nett BOC... Gross BOC: ₹ 16.02 cr... India biz... All languages. — taran adarsh (@taran_adarsh) July 15, 2018

#Sanju continues its DREAM RUN... Crosses ₹ 500 cr mark worldwide [Gross BOC] after Week 2... Breakup:

India Nett BOC: ₹ 295.18 cr

India Gross BOC: ₹ 378.43 cr

Overseas Gross BOC: ₹ 122 cr

Worldwide Gross total: ₹ 500.43 cr — taran adarsh (@taran_adarsh) July 13, 2018

'संजू' हिंदी सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली 6वीं फिल्म बन गई है. मालूम हो कि, 'बाहुबली 2' हिंदी सिनेमा की सबसे ज्यादा बिजनेस करने वाली फिल्म है. लिस्ट में दूसरा स्थान आमिर खान स्टारर 'दंगल' और तीसरी पोजिशन पर 'पीके' है. चौथे और पांचवे नंबर पर सलमान खान की फिल्में 'टाइगर जिंदा है' और 'बजरंगी भाईजान' का कब्जा है. जबकि, छवीं पोजिशन पर रणबीर कपूर स्टारर 'संजू' ने अपनी जगह बनाई है. तरण आदर्श ने उम्मीद जताई है कि जल्द ही 'संजू' सलमान खान की फिल्म 'बजरंगी भाईजान' का रिकॉर्ड तोड़ देगी.इस शुक्रवार 'संजू' को टक्कर देने दो फिल्में Soorma और Ant Man And The Wasp बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई. लेकिन दोनों ही फिल्म 'संजू' की कमाई पर खासा असर नहीं डाल पाई. रिलीज के तीसरे शनिवार 'संजू' ने 6.75 करोड़ बटोरे. जबकि 'सूरमा' ने 5.05 करोड़ रुपये और 'ऐंट-मैन ऐंड द वास्प' ने 7 करोड़ रुपये का कारोबार किया है.मालूम हो कि, 'संजू' को ऑडियंस और क्रिटिक्स से अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और दर्शकों के बीच इसका क्रेज कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है. पहले दिन 34.75 करोड़ रुपये बटोरने वाली यह बायोपिक, साल 2018 की सबसे बड़ी ओपनिंग कलेक्शन करने वाली फिल्म बनी. 'संजू' ने पहले हफ्ते 200.08 करोड़ रुपये उगाहे जबकि दूसरे हफ्ते की कमाई 89.75 करोड़ रु. रही. तीसरे शुक्रवार फिल्म ने 4 करोड़ का बिजनेस किया. ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श के मुताबिक 'संजू' ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर अब तक 295.18 करोड़ रुपये का कारोबार किया. इसकी ओवरसीज कमाई 122 करोड़ रही. इसी के साथ फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 500 करोड़ रुपये पार रहा. बता दें, 'संजू' का बजट 100 करोड़ रुपये बताया जाता है.