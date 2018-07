खास बातें 'संजू' की रफ्तार अभी भी जारी तीसरे हफ्ते तक कमाए 327 करोड़ कई फिल्म पंडितों ने बताए कलेक्शन

#Sanju 3 week total is 327cr (est).#Ranbirkapoor

Lt is heading to 348cr.

Biggest blockbuster in Bollywood history. — Anurag Pandit (@Anuraghindu86) July 19, 2018

#Sanju is ROCK STEADY on its Third Weekdays , Film collected - ₹ 2.20 cr nett on 3rd Wednesday. Grand Total- ₹ 324.05 cr nett .

ALL TIME BlOCKBUSTER — Sumit kadel (@SumitkadeI) July 19, 2018

Sanju Box Office Collection Day 20: रणबीर कपूर की फिल्म 'संजू' की कमाई का सिलसिला लगातार नए रिकॉर्ड कायम कर रहा है. बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में बॉलीवुड की टॉप 5 बड़ी फिल्मों शामिल होने वाली फिल्म बन चुकी है. 30 जून को रिलीज होने वाली फिल्म 'संजू' की कमाई की रफ्तार अभी भी अन्य बॉलीवुड फिल्मों के मुकाबले ज्यादा है. तीसरे हफ्ते के आखिरी दिन फिल्म ने 2 करोड़ से ज्यादा का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करके नए रिकॉर्ड की ओर बढ़ रही है. सोशल मीडिया पर कई फिल्मी गुरुओं ने अपने-अपने आंकड़े देना शुरू कर दिया है. एक अनुमानित आंकड़े के अनुसार गुरुवार तक फिल्म ने लगभग कुल 327 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है.ट्रेड एनलिस्ट की माने तो अभी भी यह नए रिकॉर्ड कामय कर सकती है. बॉक्स ऑफिस इंडिया के आंकड़ों के मुताबिक, 'बाहुबली 2' हिंदी सिनेमा की सबसे ज्यादा बिजनेस करने वाली फिल्म है. लिस्ट में दूसरा स्थान आमिर खान स्टारर 'दंगल' और तीसरी पोजिशन पर 'टाइगर जिदा है' है. चौथे नंबर पर आमिर खान की 'पीके' और पांचवी पोजिशन पर सलमान खान की फिल्म 'बजरंगी भाईजान' का कब्जा था. 314.50 करोड़ रुपये का बिजनेस कर रणबीर कपूर स्टारर 'संजू' ने 'बजरंगी भाईजान' का रिकॉर्ड ब्रेक किया और पांचवी पोजिशन पर हाथ जमा लिया.एक नजर, टॉप-5 फिल्मों का कलेक्शन (Top Five Nett Grossers Of All Time)1- 'बाहुबली-2' : 510.36 करोड़ रुपये2- 'दंगल'- 374.53 करोड़ रुपये3- 'टाइगर जिंदा है'- 339.00 करोड़ रुपये4- 'पीके'- 337.72 करोड़ रुपये5- 'संजू'- 327.05 करोड़ रुपये

वैसे, 'संजू' के लिए 'बाहुबली 2' और 'दंगल' के कलेक्शन को पार करना मुश्किल होगा. लेकिन उम्मीद है कि फिल्म जल्द ही 'पीके' और 'टाइगर जिंदा है' का रिकॉर्ड ब्रेक कर पाएगी. मालूम हो कि, 'संजू' को ऑडियंस और क्रिटिक्स से अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और दर्शकों के बीच इसका क्रेज कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है.

