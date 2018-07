Sanju Box Office Collection Day 8: 'संजू' (Sanju) ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में साल की दूसरी सबसे बड़ी बॉलीवुड फिल्म बन गई है. एक सप्ताह में 200 करोड़ क्लब में शामिल होने वाली ये चौथी फिल्म बन गई है. फिल्म ने ऐसे कई रिकॉर्ड कायम लिया है, जिसे तोड़ पाने बॉलीवुड खान्स को ताकत लगाने की जरूरत पड़ेगी. फिलहाल अब 'संजू' का दूसरा सप्ताह शुरु हो चुका है और इस बार कोई बड़ी फिल्म रिलीज न होने की वजह से फिल्म एक हफ्ते में 300 करोड़ का आंकड़ा छूना चाहेगी. दूसरे हफ्ते के वीकेंड पर भी फिल्म अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर सकती है. रणबीर कपूर को संजू जैसा बनाने के लिए 'संजू' के डायरेक्टर राजकुमार हिरानी को काफी मशक्कत करनी पड़ी थी.

#Sanju is 200 NOT OUT... Has an EXTRAORDINARY Week 1... Crosses *lifetime biz* of #3Idiots [₹ 202.47 cr] in 7 days... Fri 34.75 cr, Sat 38.60 cr, Sun 46.71 cr, Mon 25.35 cr, Tue 22.10 cr, Wed 18.90 cr, Thu 16.10 cr. Total: ₹ 202.51 cr. India biz.