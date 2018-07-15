Sanju Box Office: बॉलीवुड की 6वीं सबसे बड़ी फिल्म बनी 'संजू', क्या तोड़ पाएगी इन 5 फिल्मों का रिकॉर्ड?

मालूम हो कि, 'संजू' को ऑडियंस और क्रिटिक्स से अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और दर्शकों के बीच इसका क्रेज कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है. पहले दिन 34.75 करोड़ रुपये बटोरने वाली यह बायोपिक, साल 2018 की सबसे बड़ी ओपनिंग कलेक्शन करने वाली फिल्म बनी. 'संजू' ने पहले हफ्ते 200.08 करोड़ रुपये उगाहे जबकि दूसरे हफ्ते की कमाई 89.75 करोड़ रु. रही. तीसरे शुक्रवार फिल्म ने 4 करोड़ का बिजनेस किया.
#RanbirKapoor 's #Sanju is now the All-time No.6 Hindi Movie in #India
1. #Baahubali2
2. #Dangal
3. #PK
4. #TigerZindaHai
5. #BajrangiBhaijaan
6. #Sanju — Ramesh Bala (@rameshlaus) July 15, 2018
#Sanju continues its DREAM RUN... Crosses ₹ 500 cr mark worldwide [Gross BOC] after Week 2... Breakup:— taran adarsh (@taran_adarsh) July 13, 2018
India Nett BOC: ₹ 295.18 cr
India Gross BOC: ₹ 378.43 cr
Overseas Gross BOC: ₹ 122 cr
Worldwide Gross total: ₹ 500.43 cr
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