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Sanju Box Office: बॉलीवुड की 6वीं सबसे बड़ी फिल्म बनी 'संजू', क्या तोड़ पाएगी इन 5 फिल्मों का रिकॉर्ड?

Sanju Box Office Update: रणबीर कपूर स्टारर 'संजू' हिंदी सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली 6वीं फिल्म बन गई है.

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Sanju Box Office: बॉलीवुड की 6वीं सबसे बड़ी फिल्म बनी 'संजू', क्या तोड़ पाएगी इन 5 फिल्मों का रिकॉर्ड?

Sanju Box Office: बॉलीवुड की सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली 6वीं फिल्म बनी Sanju

खास बातें

  1. बॉक्स ऑफिस पर 'संजू' का दबदबा
  2. 300 करोड़ के करीब पहुंचीं 'संजू'
  3. 100 करोड़ है फिल्म का बजट
नई दिल्ली: रणबीर कपूर स्टारर 'संजू (Sanju)' को रिलीज हुए 16 दिन बीत चुके हैं, लेकिन फिल्म की कमाई है कि थमने का नाम ही नहीं ले रही है. राजकुमार हिरानी के निर्देशन में बनी यह फिल्म दिन-ब-दिन बॉक्स ऑफिस पर नए रिकॉर्ड कायम कर रही है. संजय दत्त की बायोपिक ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. जी हां, 'संजू' हिंदी सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली 6वीं फिल्म बन गई है. ट्रेड एनालिस्ट रमेश बाला ने इसकी जानकारी ट्विटर पर दी है. 

रणबीर कपूर का धमाकेदार रिकॉर्ड, 'संजू' की कमाई 500 करोड़ के पार

रमेश बाला के मुताबिक, 'बाहुबली 2' हिंदी सिनेमा की सबसे ज्यादा बिजनेस करने वाली फिल्म है. लिस्ट में दूसरा स्थान आमिर खान स्टारर 'दंगल' और तीसरी पोजिशन पर 'पीके' है. चौथे और पांचवे नंबर पर सलमान खान की फिल्में 'टाइगर जिंदा है' और 'बजरंगी भाईजान' का कब्जा है. जबकि, छवीं पोजिशन पर रणबीर कपूर स्टारर 'संजू' ने अपनी जगह बनाई है.  मालूम हो कि, 'संजू' को ऑडियंस और क्रिटिक्स से अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और दर्शकों के बीच इसका क्रेज कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है. पहले दिन 34.75 करोड़ रुपये बटोरने वाली यह बायोपिक, साल 2018 की सबसे बड़ी ओपनिंग कलेक्शन करने वाली फिल्म बनी. 'संजू' ने पहले हफ्ते 200.08 करोड़ रुपये उगाहे जबकि दूसरे हफ्ते की कमाई 89.75 करोड़ रु. रही. तीसरे शुक्रवार फिल्म ने 4 करोड़ का बिजनेस किया. 

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'संजू' बनी 2018 की सबसे बड़ी फिल्म, 'पद्मावत' और 'रेस-3' को किया धोबी पछाड़
ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श के मुताबिक 'संजू' ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर अब तक 295.10 करोड़ रुपये का कारोबार किया. इसकी ओवरसीज कमाई 122 करोड़ रही. इसी के साथ फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 500 करोड़ रुपये पार रहा. बता दें, 'संजू' का बजट 100 करोड़ रुपये बताया जाता है.

VIDEO: रणबीर कपूर और राजू हिरानी से खास बातचीत...और भी हैं बॉलीवुड से जुड़ी ढेरों ख़बरें...


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